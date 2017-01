O italiano Antonio Tajani, do Partido Popular Europeu, foi o mais votado na primeira ronda para eleger o próximo presidente do Parlamento Europeu.

No entanto, não conseguiu reunir a maioria absoluta necessária para ser eleito, pelo que se segue nova votação.

Antonio Taiania obteve 274 votos. Em segundo lugar, ficou o socialista Gianni Pittella, com 183 votos.

No total, há seis candidatos, mas, mediante esta votação, os vários partidos vão negociar o apoio a um ou outro candidato.

A próxima votação está marcada para as 12:00. No máximo, poderá haver quatro rondas para eleger o novo presidente do Parlamento Europeu, ainda esta terça-feira.

O eleito irá substituir o socialista alemão Martin Schulz nos próximos dois anos e meio.