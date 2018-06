Várias pessoas foram atropeladas por um táxi no centro de Moscovo, na Rússia, neste sábado, com as autoridades a excluírem a possibilidade de tratar-se de um atentado terrorista.

O condutor terá perdido o controlo da viatura, embatendo primeiro num poste de sinalização e abalrroando depois os transeuntes, de acordo com a polícia russa, que divulgou algumas imagens na rede social Twitter.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Pelo menos oito pessoas, entre as quais três turistas mexicanos, receberam assistência médica. Uma mulher sofreu ferimentos graves, mas não corre perigo de vida. Todos os outros são feridos ligeiros.

Segundo a agência noticiosa russa Interfax, o taxista, que foi detido, estaria alcoolizado. O próprio terá dito à polícia que não agiu propositadamente.

O homem é natural do Quirguistão e, de acordo com testemunhas, tentou fugir do local do incidente.

Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

O táxi já foi retirado do local e a circulação será reaberta a qualquer momento, adiantam, ainda, as autoridades.

Автомобиль такси уже эвакуируют. Скоро движение по Ильинке будет открыто. pic.twitter.com/3bYeQDKJKr — ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

O atropelamento teve lugar junto ao centro comercial Gostiny Dvor, no centro da capital russa.

O incidente ocorre no mesmo dia em que foi conhecido um alerta dos Estados Unidos para que os seus cidadãos não viajem para a Rússia devido à ameaça terrorista durante o Mundial 2018, que teve início na quinta-feira.