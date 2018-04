O vice-secretário-geral do Partido Socialista Europeu foi impedido de entrar nas Filipinas "por atividades políticas ilegais, indicaram hoje as autoridades.

Giacomo Filibeck foi detido no domingo pela polícia à chegada ao aeroporto de Cebu, no centro do arquipélago, onde ia participar num congresso a convite do partido da oposição Akbyan.

O ministro da Justiça filipino, Menardo Guevarra, afirmou que Filibeck foi proibido de entrar no país por ter "violado a lei".

"Filibeck está na lista negra [da imigração] por violar a lei que proíbe estrangeiros no nosso país de se envolverem em atividades políticas", disse.

"As ações do Governo de [Rodrigo] Duterte (...) mostram realmente que o grau de impunidade atingiu o de uma ditadura", disse um membro do partido, Tom Villarin, sublinhando que o "Governo que pretende silenciar qualquer voz dissonante".

O político italiano faz parte de um grupo de políticos europeus que condenaram as "execuções extrajudiciais" de milhares de pessoas na guerra contra as drogas liderada por Duterte, depois de uma investigação ao arquipélago, em outubro.

Desde que assumiu o cargo em 2016, o Presidente das Filipinas lançou uma dura campanha contra o tráfico de drogas. A polícia afirmou ter executado 4.100 alegados traficantes e toxicodependentes, embora defensores dos direitos humanos defendam ser necessário "multiplicar esse número por três".

Em março, Duterte anunciou que ia abandonar o Tribunal Penal Internacional por a instituição ter tentado investigar a sua "guerra contra as drogas".