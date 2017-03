Explosão na sede do FMI em Paris

2017-03-16 13:03

Uma pessoa ficou ferida, esta quinta-feira, ao abrir uma carta armadilhada, na sede do FMI, em Paris. A vítima é uma assistente da direção, que ficou ferida nas mãos e no rosto. Por precaução, alguns funcionários foram retirados do edifício. A polícia judiciária de Paris está a investigar o caso.