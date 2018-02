Um forte sismo foi sentido no sul do México esta sexta-feira e abalou a capital, Cidade do México. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que a magnitude do sismo foi de 7,2 na escala de Richter.

O sismo teve epicentro a 53 quilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a uma profundidade de 24 quilómetros.

Já o Serviço Nacional Sismológico do México adianta também uma magnitude preliminar de 7,2, apontando também o epicentro em Pinotepa Nacional.

Até ao momento não existem informações sobre danos ou vítimas.

Testemunhas citadas pela Reuters dizem que viram os edifícios a abanar na Cidade do México.

A Proteção Civil do México deu conta do alerta no Twitter e pediu à população para manter a calma.

Alerta sismica — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) February 16, 2018

Mantén la calma y realiza tus protocolos de seguridad — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) February 16, 2018

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, divulgou no Twitter que devido ao sismo foram ativados os protocolos da Proteção Civil.

Por sismo de magnitud preliminar de 7, a 8 km al Noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, se han activado protocolos de @PcSegob. — Enrique Peña Nieto (@EPN) February 16, 2018

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram os objetos a abanar devido ao sismo.