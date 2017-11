O presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, foi detido pelo exército esta quarta-feira. Os militares tomaram o controlo dos centros do poder, depois de uma escalada de tensões no país, que teve início na demissão do vice-presidente, Emmerson Mnangagwa.

O exército assumiu o controlo da televisão estatal para fazer um anúncio ao país, eram cerca das 4:00 (hora local). O porta-voz dos militares disse que o que está a decorrer "não é um golpe de Estado", mas um processo de transição do poder "sem sangue". E acrescentou que, depois da detenção de Mugabe e dos seus familiares, esta operação visa agora as pessoas próximas do presidente, que causaram "sofrimento social e económico" ao país.

O mesmo general disse que o presidente estava sob custódia em escritórios governamentais, mas, entretanto, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse, em comunicado, que já falou com Mugabe e que ele está "bem", ainda que "confinado à sua casa".

Há ainda relatos de que a mulher, Grace Mugabe, já saiu do país e que terá fugido para a Namíbia, mas não é certo qual o seu paradeiro.

O partido no poder, o Zanu-PF, escreveu, no Twitter, que Mugabe e a família foram detidos e estão em segurança. Na mesma mensagem, diz que "nem o Zimbabué, nem o Zanu são propriedade de Mugabe e da mulher" e que Mnangagwa vai ajudar a alcançar "um Zimbabué melhor", dando a entender que o 'vice' demitido deverá voltar ao país, depois de ter saído em exílio.

Last night the first family was detained and are safe, both for the constitution and the sanity of the nation this was necessary. Neither Zimbabwe nor ZANU are owned by Mugabe and his wife. Today begins a fresh new era and comrade Mnangagwa will help us achieve a better Zimbabwe.