Uma ponte pedonal caiu, esta quinta-feira, junto à Univeridade Federal da Florida, em Miami. A estrutura desabou cerca das 14:00 locias (18:00 em Lisboa), atingiu vários carros e as autoridades temem a existência de “vários mortos”.

As informações sobre possíveis vítimas são ainda confusas. De acordo com a NBC, foi possível ver pelo menos duas pessoas a serem conduzidas às ambulâncias e há muitos feridos a serem tratados no local. Os bombeiros de Miami-Dade já trataram pelo menos cinco pacientes.

The new FIU bridge just collapsed Uma publicação partilhada por Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo) a 15 de Mar, 2018 às 11:05 PDT

O jornal Miami Herald assegura que pelo menos oito pessoas foram transportadas ao hospital.

O tenente Alejandro Camacho, porta-voz da polícia de trânsito de Miami, citado pela CNN, diz que “cinco ou seis carros” foram esmagados pela estrutura.

As autoridades e a própria universidade estão a fazer atualizações da situação através do Twitter e pedem aos populares que evitem a circulação na zona.

#MDFRUpdate: There are multiple patients injured. We’re working on confirming numbers. Please continue to follow us on Twitter for updates. https://t.co/FVjUJndqYH — MDFR (@MiamiDadeFire) 15 de março de 2018

#FIUalert: The pedestrian bridge across Southwest Eighth Street has collapsed, please avoid the area. — FIU (@FIU) 15 de março de 2018

A polícia de trânsito da Florida avança já que "várias pessoas" morreram, mas sem confirmar números. A mesma fonte adianta que vários carros ficaram soterrados desbaixo dos escombros.

I wrote about the bridge just over the weekend. They closed roads to prop it up. How quickly it came down. @MiamiHerald pic.twitter.com/JenrCJdS0N — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 de março de 2018

A estrutura estava ainda em construção e ainda não tinha sequer sido inaugurada nem aberta ao público, pelo que todas as vítimas serão condutores ou ocupantes dos carros atingidos ou pedestres que passassem, eventualmente, debaixo da estrutura na altura da queda. A colocação do tabuleiro foi ultimada no sábado.

A ponte, que só deveria ficar terminada em 2019, destinava-se a fazer uma ligação mais célere e mais segura entre uma estação de comboios e o campus universitário.

De acordo com a CBS, a ponte foi construída com recurso a uma tecnologia inovadora, que procurava reduzir os riscos para trabalhadores, condutores que passassem debaixo dela e pedestres que a usassem.