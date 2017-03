Um juiz federal do Havai travou o decreto anti-imigração de Trump horas antes do mesmo entrar em vigor, alegando que “esta segunda ordem executiva está infectada com os mesmos problemas legais da primeira ordem”, avança a Reuters.

O veto, interposto pelo juiz Derrick Watson, trava de imediato o veto migratório de Trump.

O estado havaiano argumenta, ao longo de 40 páginas, que o novo decreto permanece incompatível com a liberdade religiosa protegida federalmente e que vai prejudicar a economia, o turismo na ilha e os estudantes e universitárias.

O Havai alega ainda que este novo decreto pode ainda prejudicar a população muçulmana da ilha, o que dificulta a reunião de algumas famílias, para além de negar "aos residentes os benefícios de uma sociedade plural e inclusiva".

O novo decreto, tal como o primeiro, “é motivado por um sentimento antimuçulmano e descrimina explicitamente sobre a base das origens nacionais”, referem as organizações no recurso.

Vários estados norte-americanos estão envolvidos numa batalha judicial paralela contra este novo decreto, que entra em vigor em 16 de março e proíbe temporariamente a entrada nos Estados Unidos dos refugiados de todo o mundo e de cidadãos de seis países de maioria muçulmana (Irão, Líbia, Síria, Somália, Síria, Sudão, e Iémen).

O novo decreto entraria em vigor em 16 de março, por 90 dias, segundo os documentos publicados esta semana pelo Departamento de Segurança Interna norte-americano.

