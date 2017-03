Quatro pessoas morreram, esta quarta-feira, na sequência de uma avalanche nos Alpes austríacos. A informação está a ser avançada pela imprensa internacional, citando a polícia austríaca.

O portal de notícias austríaco Tirol.orf avança que estiveram várias equipas de resgate no terreno.

Os quatro indivíduos integravam um grupo de oito turistas estrangeiros que esquiavam nos Alpes austríacos. De acordo com as autoridades, todos foram apanhados pela avalanche, mas quatro deles conseguiram libertar-se sozinhos e alertar as autoridades. A nacionalidade das vítimas não foi revelada.

A avalanche aconteceu junto de Jochgrubenkopf, na região de Tirol.

Os serviços de alerta de avalanche, citados pelo portal Tirol.orf dizem que "toneladas de neve" se soltaram durante a avalanche. As vítimas podem estar soterradas a vários metros de profundidade.

O acidente aconteceu num "terreno extremamente íngreme".

A avalanche desta quarta-feira aconteceu praticamente no mesmo local onde, a 16 de fevereiro de 2016, uma outra atingiu um grupo de oito turistas franceses. Quatro foram apanhados pela neve, mas sobreviveram.