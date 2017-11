Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas, entre elas crianças, esta terça-feira, na sequência de um tiroteio numa escola primária em Tehama County, na Califórnia do Norte, Estados Unidos. De acordo com a cadeia de televisão CNN, que cita uma fonte policial, o suspeito terá sido morto pela polícia.

De acordo com a FOX News, o alerta foi dado pelas 08:00. O tiroteio terá começado numa casa e estendeu-se depois à escola. A polícia adianta que há sete espaços onde foram disparados tiros.

Tudo terá começado com uma discussão doméstica, de acordo com os vizinhos do suspeito, tendo o homem saído para a rua e "escolhido alvos aleatoriamente".

Uma testemunha adianta que ouviu "uns 90 a 100 tiros".

Parents are in distress stuck behind road block not knowing the status of their kids at school in Rancho Tehama where the shooter ended up. pic.twitter.com/kf7afIPr7z — Sara Stinson (@SaraStinsonNews) 14 de novembro de 2017

EXCLUSIVE:Police On The Scene After Reports Of A Shooting Near Rancho Tehama Elementary School, CALIFORNIA Witness Say's Heard 100 Round's Of Fire. pic.twitter.com/dbzQYSig8y — MR. I.N.D.I.A (@R_N_KAO) 14 de novembro de 2017

A escola, frequentada por 100 estudantes, foi encerrada.