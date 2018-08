Uma ponte sobre uma autoestrada em Génova colapsou nesta terça-feira, noticiam as agências internacionais.

A autoestrada em causa é a A10.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10 . Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K

Não é conhecido, ainda, o número de vítimas, mas o serviço de emergência de Génova aponta para a existência de "dezenas de mortos", segundo a agência italiana Adnkronos.

A agência Reuters indica, por sua vez, que há dez carros envolvidos e cerca de 20 pessoas.

A agência italiana ANSA diz que foram já encontradas duas pessoas com vida nos escombros.

O ministro italiano dos Transportes, Danilo Toninelli, está a acompanhar o incidente "com grande apreensão", assumindo tratar-se de uma "imensa tragédia".

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città

— Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) August 14, 2018