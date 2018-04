Autoridades militares norte-americanas deram já como terminado o raide levado a cabo contra instalações sírias, que sustentam produzir armamento químico, e anunciaram que a ofensiva, para já, está terminada.

Numa comunicação iniciada cerca das 3:00 da madrugada de sábado em Lisboa, uma hora após o presidente norte-americano ter anunciado a ofensiva, o Pentagono revelou que três alvos foram atingidos:

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, comunicou não haver relatos de baixas na ofensiva.

Na comunicação à imprensa, conjunta com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Joseph Dunford, foi adiantado que a Rússia não foi avisada da ofensiva, que, segundo Donald Trump, seria de "ataques precisos" contra instalações supostamente de fabricação e armazenamento de material quimico.

Joseph Dunford afirmou que a coligação norte-americana, britãnica e francesa tudo fez para minimizar a hipótese de causar baixas entre as forças russas presentes na Síria.

Além do disparo de mísseis Tomahawk - numa quantidade duas vezes superior aos 59 usados no ataque no ano passado, segundo o secretário Mattis - quatro aviões britânicos Tornado GR4 alvejaram instalações perto da cidade de Homs.

Também aviões franceses participaram nos raides, tendo a presidência francesa divulgado imagens da descolagem.

A ofensiva contra alvos na Síria foi levada a cabo por uma tripla aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e França.

Informações veiculadas pela comunicação social internacional com base em testemunhas relataram terem sido ouvidas explosões nos arredores da capital Damasco. Posteriormente, a televisão síria noticiou que 13 mísseis tinham sido abatidos pelas defesas do seu exército.

Através dos canais na internet surgiram vídeos que mostram aparentemente as defesas anti-aéreas sirias a ripostarem aos ataques.

Footage from #Damascus shows air defence missiles being launched. Location not specified. #SyriaStrikes pic.twitter.com/EqTUYBeNq0

O anúncio da ofensiva foi feito pelo presidente norte-americano Donald Trump na noite de sexta-feira, em Washington (às 2:00 da madrugada de sábado, em Lisboa).

Trump revelou que os ataques aéreos seriam precisos e localizados contra instalações que os norte-americanos consideram sustentar a produção de armamento quimico da Síria.

Os raides agora autorizados surgem como resposta ao alegado ataque químico na cidade síria de Douma, na semana passada, que deverá receber este sábado peritos independentes, a fim de investigarem a situação.

Uma operação combinada com as forças armadas da França e do Reino Unido está em curso" , afirmou Trump falando aos norte-americanos.

Momentos depois, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, confirmou o envolvimento britânico, através de uma nota do seu gabinete, dizendo que "não há alternativa viável ao uso da força".

Também a presidência de Emmanuel Macron confirmou posteriormente estar em curso a ofensiva, com a participação de meios militares franceses.

Os ataques aéreos, segundo Donald Trump, foram ordenados visando "alvos associados à capacidade de armas químicas" do governo sírio.

Segundo o presidente norte-americano, o objetivo é o de "estabelecer um forte impedimento contra a produção, disseminação e uso de armas químicas".

A Síria negou a realização do ataque e sua aliada, a Rússia, advertiu que os ataques militares ocidentais poderão iniciar uma escalada de guerra.

Mas entretanto, a administração norte-americana divulgou um comunicado, segundo o qual "crê com confiança" que o governo sírio usou armas químicas no ataque levado a cabo na passada semana contra a cidade de Douma.

BREAKING: White House releases a statement saying the US "assesses with confidence" Syria's government used chemical weapons in Douma - @DanLinden pic.twitter.com/bRspwoNsyD

Face aos ataques contra a Síria, a Rússia tomou uma primeira posição através do seu embaixador nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.

Statement by the Ambassador Antonov on the strikes on #Syria:

A pre-designed scenario is being implemented. Again, we are being threatened. We warned that such actions will not be left without consequences.

All responsibility for them rests with Washington, London and Paris. pic.twitter.com/QEmWEffUzx

