A neve começou a cair com intensidade, esta terça-feira, nas cidades do nordeste dos Estados Unidos. As autoridades foram obrigadas a pedir às pessoas para ficarem em casa. Já foram cancelados quase 4 mil voos internos. As cidades mais afetadas são Chicago, Washington, Boston e Nova Iorque. Cerca de 50 milhões de pessoas estão sujeitas a alertas de mau tempo