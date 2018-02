Pelo menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas num tiroteio que ocorreu, esta quarta-feira, numa escola em Parkman, na Florida, nos Estados Unidos, avança a CNN que cita fontes oficiais.

Até ao momento, as autoridades apenas confirmam 14 feridos, acrescentando que estão a ser transportados para o Centro Médico de Broward e para o Hospital de Broward North.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 de fevereiro de 2018