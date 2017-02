Uma colisão entre um comboio de mercadorias e um de passageiros no Luxemburgo fez, nesta terça-feira, um morto e dois feridos graves, de acordo com o último balanço das autoridades, que procura mais vítimas entre os destroços.

No local foi montado um posto médico avançado e, além dos serviços de emergência, uma equipa cinotécnica (com cães) procura mais feridos. As autoridades já desencarceraram os dois feridos graves localizados entre os destroços e procuram uma quarta pessoa. A vítima mortal não foi identificada.

A colisão ocorreu pouco antes das 9 horas, em Dudelange, entre as estações ferroviárias de Bettembourg (Luxemburgo) e Zoufftgen (França). O comboio de mercadorias vinha de França e o comboio de passageiros seguia para França. Este último efetuaria uma viagem de teste e, por isso, circulava com poucas pessoas, segundo a imprensa luxemburguesa.

Não são, para já, conhecidas as causas do acidente, que está já a ser investigado.

A circulação de comboios entre o Luxemburgo e a França está interrompida e a ligação está a ser assegurada através de autocarros, de acordo com os caminhos de ferro luxemburgueses.