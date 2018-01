O número de vítimas mortais nas enxurradas na Califórnia subiu para 19, numa altura em que há ainda dezenas de pessoas desaparecidas.

De acordo com a AP, o corpo de uma jovem de 25 anos foi encontrado no meio de destroços em Montecito. A jovem e a irmã, de 12 anos, foram dadas como desaparecidas, tendo sido ambas encontradas sem vida.

Muitas casas situadas em vales devastados pela recente vaga de incêndios foram destruídas por deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades que começaram na madrugada de terça-feira.

As vítimas mortais são todas residentes em Montecito, no noroeste de Los Angeles, com idades entre os 3 e os 89 anos.

Os deslizamentos em Montecito, a comunidade mais abastada de Santa Barbara, começaram na madrugada de terça-feira e já estavam em curso quando as autoridades de Santa Barbara começaram a enviar alertas por mensagem.

Nos dias anteriores, contudo, houve sucessivos alertas para o risco de deslizamento de lama em resultado das tempestades em zonas devastadas por incêndios florestais.