🚨ULTIMA HORA 🚨 ➡️Se derrumba un muelle en el #Omarisquiño , varios jóvenes heridos durante el concierto de Rels B, se viene abajo la estructura de madera del Festival.

Uma publicação partilhada por L👀K AT ME, EDIT ON ME (@soyelreydeltrap) a 12 de Ago, 2018 às 4:40 PDT