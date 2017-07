Um sismo de magnitude 6,4 atingiu hoje a ilha da Nova Irlanda, no leste da Papua Nova Guiné, sem que tenha sido declarado alerta de tsunami.

Segundos dados preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o hipocentro situou-se a 47 quilómetros de profundidade e o epicentro a 110 quilómetros de Kokopo, uma localidade com 20 mil habitantes na província da Nova Bretanha Oriental.

Prelim M6.4 earthquake New Ireland region, Papua New Guinea Jul-13 03:36 UTC, updates https://t.co/ZwM021hkvo — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 13 de julho de 2017

Em 1998, um sismo de magnitude 7 registado no mar de Bismarck, no leste do país, causou uma onda gigante que arrasou dezenas de aldeias e matou mais de 2.200 pessoas.