Ana Julia Quezada, madrasta de Gabriel Cruz, confessou o homicídio do menino de oito anos, segundo fontes da investigação citadas pela imprensa espanhola.

A mulher, detida no domingo, quebrou o silêncio nesta terça-feira para "responder a todas as perguntas da polícia", indicou a sua advogada, citada pela agência noticiosa Efe.

"A declaração policial foi hoje, ontem [segunda-feira] foram apenas os registos. Hoje já lhe fizeram perguntas e ela colaborou", sublinhou Beatriz Gámez.

Quezada terá assumido, ainda, que atingiu mortalmente a criança durante uma discussão.

Ana Julia Quezada é a única suspeita da morte da criança, que estava desaparecida desde 27 fevereiro e cujo corpo foi encontrado na mala do seu carro no domingo.

Os investigadores acreditam que atuou sozinha, mas, devido a algumas inconsistências na sua versão, vão durante esta tarde, fazer uma nova reconstituição dos acontecimentos com a mulher.

A mulher é suspeita de ter estrangulado e matado o pequeno Gabriel Cruz, em Rodalquilar, Almería.

As últimas informações dão conta de que Gabriel Cruz foi estrangulado no próprio dia em que desapareceu. O menino apresentava vestígios de terra quando foi encontrado no porta-bagagens. As motivações de Ana Julia Quezada são ainda desconhecidas.

O desfecho trágico do pequeno Gabriel Cruz foi um autêntico choque para toda a Espanha. Esta manhã, mais de 5.000 pessoas prestaram homenagem no último adeus ao menino. As cerimónias fúnebres tiveram lugar na capela ardente instalada junto ao Tribunal das Luzes do Conselho Provincial e entre os presentes estava o Ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, mas também a presidente da Junta de Andalucía, Susana Díaz.