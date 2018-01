O número de vítimas mortais nos deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades na Califórnia, oeste dos Estados Unidos, aumentou para 18, anunciaram as autoridades este sábado.

O xerife do condado de Santa Barbara, Bill Brown, afirmou que este sábado foi encontrado um homem, de 87 anos, morto em casa pelas equipas de resgate que estão no terreno, aumentando o número de vítimas.

Muitas casas situadas em vales devastados pela recente vaga de incêndios foram destruídas por deslizamentos de terra provocados por fortes tempestades que começaram na madrugada de terça-feira.

As vítimas mortais são todas residentes em Montecito, no noroeste de Los Angeles, com idades entre os 3 e os 89 anos.

Bill Brown disse ainda que a pessoa encontrada morta constava na lista de desaparecidos e que ainda existem cinco pessoas desaparecidas, com idades entre os 2 e os 53 anos.

Os deslizamentos em Montecito, a comunidade mais abastada de Santa Barbara, começaram na madrugada de terça-feira e já estavam em curso quando as autoridades de Santa Barbara começaram a enviar alertas por sms.

Nos dias anteriores, contudo, houve sucessivos alertas para o risco de deslizamento de lama em resultado das tempestades em zonas devastadas por incêndios florestais.