Um elefante abalroou dois turistas, que acabaram por morrer, na Zâmbia. Um belga e um holandês estavam a fotografar o animal de muito perto, segundo a polícia, quando ele acabou por reagir.

As mortes ocorreram no sábado, num safari no Maramba River Lodge, na cidade turística de Livingstone, Sul do país, perto de Victoria Falls, detalha o porta-voz da polícia local, Danny Mwale, num comunicado citado pela AFP.

Um belga de 57 anos e um holandês de 64 anos morreram ao aproximar-se do elefante para tirar uma foto"

Quando a polícia chegou ao local encontrou as vítimas já sem vida, no chão, e com muitas feridas no corpo. As identidades dos dois turistas não foram reveladas.