O presidente dos EUA voltou a usar o Twitter para ameaçar a Síria. Um dia depois de ter avisado a Rússia que os "mísseis estão a chegar à Síria", esta quinta-feira de manhã, Donald Trump escreveu que o ataque "pode ser muito brevemente, ou não".

“Eu nunca disse quando é que seria o ataque na Síria. Pode ser muito brevemente, ou não! De qualquer das formas, durante a minha administração, os EUA fieram um excelente trabalho ao livrar o Estado Islâmico da região. Onde é que está o nosso ‘Obrigado, América??”, escreveu Trump.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

