A polícia alemã deteve um suspeito islamita na sequência da explosão junto ao autocarro do Borussia de Dortmund. Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o procurador federal da Alemanha disse que há dois suspeitos de envolvimento no caso.

As explosões que atingiram o autocarro do Borussia de Dortmund, que ocorreram na terça-feira, antes do jogo da Liga dos Campeões entre a equipa alemã e o Monaco, visavam especificamente o veículo que transportava o clube, como explicou o chefe da polícia de Dortmund.

Os investigadores da polícia alemã estiveram a analisar uma mensagem de um grupo anti-fascista que reivindicava o ataque ao autocarro. De acordo com a revista Focus, a nota, publicada num portal anti-fascista, dizia que o ataque foi uma retaliação pela atitude suave do Borussia Dortmund face aos adeptos racistas e neonazis. O site onde a nota foi divulgada ficou, entretanto, offline.

A imprensa alemã revela que a carta começa com referência a "Alá, o clemente, o misericordioso", e faz alusão ao atentado de dezembro num mercado de Natal em Berlim, denunciado ainda que aviões alemães participaram no homicídio de muçulmanos no califado do Estado Islâmico.