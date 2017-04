O suspeito do ataque com um camião em Estocolmo na sexta-feira, que fez quatro mortos, confessou o crime.

Segundo o seu advogado, ouvido esta terça-feira em tribunal, Rakhmat Akilov, de 39 anos, admitiu ter realizado um ataque terrorista.

O suspeito está hoje em tribunal e há uma forte presença policial para assegurar a segurança do momento.

Fairly sizable police presence on Kungsholmen as we await the remand hearing for the prime suspect in the Stockholm truck attack pic.twitter.com/Ms4koUdRgE