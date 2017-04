Luiz Inácio Lula da Silva disse que está "pronto" para ser candidato nas próximas eleições presidenciais, a realizar em 2018, e que os seus "adversários estão muito nervosos".

Quero dizer que, se necessário, se o Partido dos Trabalhadores (PT) precisar eu estou disposto a voltar a disputar para ser Presidente", disse o ex-Presidente do Brasil numa entrevista à rádio Meio Norte, do Estado brasileiro do Piauí.