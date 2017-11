Uma jovem passageira decidiu roubar as gorjetas do condutor da Uber quando chegou ao seu destino. O momento foi gravado em vídeo e mostra o momento em que a jovem, acompanhada de duas amigas, olha para a câmara do carro e retira o dinheiro da jarra das gorjetas antes de fugir.

O condutor apercebe-se do sucedido pouco depois, mas as jovens já tinham fugido a correr. O caso aconteceu a 12 agosto, mas só agora se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com a imprensa norte-americana, a jovem já foi identificada. Trata-se de Gabrielle Canales, uma jovem de 18 anos que vive em Brooklyn e que gozou com o caso nas redes sociais.

No seu Instagram, a jovem mostrou várias imagens de notícias sobre o caso e alegou que só roubou cinco dólares ao condutor e que até já os devolveu. No entanto, no dia em que tudo aconteceu, a empresa contactou Gabriella que negou ter roubado o dinheiro.

Quanto ao motorista, a Uber aconselhou-o a apresentar queixa e entregou as imagens à Polícia de Nova Iorque para ilibar o condutor de qualquer responsabilidade.

Já Gabrielle Canales foi banida da app.