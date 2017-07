Um incêndio de proporções assinaláveis deflagrou, esta noite, no Camden Market, uma das zonas mais icónicas de Londres.

Cerca de 60 bombeiros foram chamados ao local para combater as chamas, com oito viaturas.

Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to reports of a fire in #Camden Lock Market. More when we have it. pic.twitter.com/O21OLbIyLb — London Fire Brigade (@LondonFire) 9 de julho de 2017

Não há, ainda, informação sobre eventuais feridos. O mercado costuma fechar às 19:00 e a hora de reabertura é, habitualmente, às 10:00. À hora que o fogo deflagrou já estaria fechado.

As imagens que têm sido partilhadas no Twitter surgem acompanhadas de relatos de pessoas a dizer que conseguem ver a força do fogo a quilómetros de distância.

Camden Market, what next for London.😟 pic.twitter.com/9ePOS0Yhk4 — Fight till the end! (@rayray6666) 9 de julho de 2017