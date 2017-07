A Brigada de Bombeiros de Londres informou que dez veículos e 70 operacionais foram enviados para o local pouco depois da meia-noite quando as chamas deflagraram perto de Camden Stables. Três pisos e o telhado de um edifício do complexo arderam.

Ambulâncias deslocaram-se também para o local, mas as autoridades informaram que não há registo de feridos.

O mercado é muito popular entre turistas e locais, que são atraídos pelas lojas e vida noturna.

"O fogo estava a mover-se muito depressa. As pessoas estavam a assistir, mas nós estávamos com receio que o edifício pudesse explodir a qualquer momento, já que há restaurantes com cozinhas nas redondezas", descreveu uma testemunha.

Uma zona diferente do mercado foi consumida por um incêndio em 2008 e os lojistas ficaram impedidos de operar por vários meses.

O incêndio desta madrugada acontece menos de quatro semanas depois de um gigantesco fogo ter destruído o bloco de apartamentos Grenfell Tower, em Londres, causando pelo menos 80 mortos.