Um caso de poliomielite foi reportado na Venezuela, que enfrenta uma grave crise económica e política, décadas após a erradicação da doença no país, anunciou hoje a Organização Pan-americana da Saúde.

Segundo esta organização, a situação diz respeito a uma criança que não foi vacinada e que reside numa região particularmente pobre no estado de Delta Amacuro.

A poliomielite é uma doença que afeta a espinhal medula e pode causar paralisia. Atinge, sobretudo, as crianças e pode ser prevenida com a toma da vacina.

O último caso de poliomielite assinalado na Venezuela remonta a 1989, disse à agência France-Press o ex-ministro da Saúde Jose Felix Oletta.

“Este vírus afeta particularmente as pessoas que estão subnutridas e não foram vacinadas”, explicou o antigo ministro, que criticou as autoridades do governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por esperarem mais de um mês para notificar a Organização Pan-americana da Saúde sobre o caso, quando os regulamentos internacionais dão um período de 24 horas para que tal suceda.