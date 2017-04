Várias pessoas terão sido atingidas durante um tiroteio numa escola primária em San Bernardino, Califórnia, EUA.

Segundo o chefe da polícia local, as primeiras informações dão conta de quatro vítimas. O suspeito poderá ter sido travado pelas autoridades.

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017

Mais tarde, a mesma fonte disse acreditar ter-se tratado de um homicídio seguido de suicídio, que ocorreu numa sala de aula. Pelo menos dois estudantes foram transportados para o hospital.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017

Segundo um porta-voz da escola, citado pela Associated Press, uma das vítimas é um professor.

A escola foi encerrada e os bombeiros criaram uma área de triagem para tratar as vítimas.

SAN BERNARDINO: #SBCoFD on scene mult GSW victims at North Park School. Triage and victim count taking place. ^eas — SB County Fire (@SBCOUNTYFIRE) 10 de abril de 2017