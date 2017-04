Cinco sul-coreanos morreram numa avalancha no Monte Harvey, na região da Columbia Britânica, no oeste do Canadá, informou a polícia.

As condições meteorológicas na região são particularmente difíceis desde sexta-feira e avisos de risco de avalancha foram emitidos para toda a cadeia montanhosa a norte de Vancouver.

Pelas 15:45 de sábado (01:45 de domingo em Lisboa), um indivíduo alertou a polícia da rutura de uma vasta placa de neve "registada no cume do Monte Harvey”, disseram as autoridades, que lançaram de imediato as operações de socorro.