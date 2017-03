Uma escola primária de Middlesbrough, no Reino Unido, colocou sinais à entrada a proibir a utilização de telemóveis por parte dos pais, quando vão buscar os filhos depois das aulas.

A St Joseph's RC Primary School está a apelar aos pais que, em vez disso, interajam com os filhos e, com isso, encorajem os filhos a conversa rem família, depois do dia de escola.

O sinal, à porta da escola, é bastante claro: “Venha buscar o seu filho com um sorriso e não com o telemóvel”.

O objetivo, de acordo com a professora Elizabeth King, citada pelo jornal local The Gazette, é desenvolver nas crianças a capacidade oral e também as capacidades de escuta ativa.

A mesma docente assegura que a iniciativa não surgiu para responder a nenhum problema específico detetado na escola e que os pais estão a responder de uma forma positiva.