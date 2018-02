Pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no acidente de um autocarro de dois andares em Hong Kong, anunciou a polícia.

As fotografias das páginas na Internet de meios de comunicação social locais mostram o autocarro tombado.

#BREAKING At least 19 people killed after a double-decker bus overturned in New Territories in #China's Hong Kong Special Administrative Region pic.twitter.com/qllPLmsuPg

