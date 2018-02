Um acidente com um autocarro turístico provocou 27 mortos na Indonésia, este sábado. O desastre ocorreu na localidade de Cicenang, por volta das 17:00 locais.

O veículo pesado colidiu com um motociclo antes de perder o controlo e tombar no lado esquerdo da estrada, segundo a imprensa do país.

As vítimas foram levadas para unidades de saúde locais, sendo que pelo menos 16 morreram ainda no local.

Há, ainda, mais de 20 feridos.