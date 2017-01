Mais de 30 pessoas morreram e outras 80 ficaram feridas esta terça-feira depois de um duplo ataque bombista em Cabul, perto do parlamento afegão.

Uma das explosões foi causada por um homem-bomba que estava a pé e a outra por um carro-bomba", confirmou uma fonte de segurança.

O homem fez-se explodir na zona de Darul Aman, imediatamente após a explosão do carro, numa ação aparentemente coordenada.



O ataque foi reivindicado pelos talibãs afegãos, que tentam derrubar o governo apoiado pelo Ocidente.

O ministério da saúde do Afeganistão confirmou, à Al Jazeera, que os ataques bombistas desta terça-feira mataram pelo menos 30 pessoas e feriram mais de 80.

O grupo extremista Talibã terá dito que o carro-bomba tinha como alvo membros dos serviços de inteligência afegã e afetou, entre mortos e feridos, pelo menos 70 pessoas.

De acordo com as autoridades, citadas pela Al Jazeera, o ataque suicida matou pelo menos sete pessoas. Neste caso, o alvo seria uma pousada usada por um oficial dos serviços de inteligência em Lashkar Gah, capital da província localizada a sudeste do Afeganistão.