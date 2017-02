O Tribunal de Recurso de São Francisco manteve a suspensão do decreto anti-imigração de Donald Trump, que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, depois de, na terça-feira, ter ouvido os argumentos a favor e contra.

A decisão dos juízes - dois democratas e um republicano - foi anunciada nesta quinta-feira. Enquanto o Governo argumentou que se trata de um "exercício de direito" de autoridade presidencial, os dois estados litigantes defenderam que a medida era "inconstitucional e discriminatória".

Já o tribunal entendeu que "o governo norte-americano não apresentou qualquer prova de que um cidadão de um dos sete países visados tenha cometido um ataque terrorista nos Estados Unidos", ao passo que Washington e Minnesota apresentaram testemunhos de Trump sobre a intenção de implementar uma "proibição muçulmana".

O presidente dos EUA já reagiu à decisão, através da sua conta pessoal na rede social Twitter. "Vemo-nos em tribunal. A segurança da nossa nação está em jogo", escreveu Donald Trump, referindo-se ao recurso que se segue para o Supremo.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!