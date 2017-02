O papa Francisco admitiu que no Vaticano há corrupção, ao responder a algumas perguntas dos superiores de ordens religiosas e congregações de religiosos cuja transcrição será publicada na revista Civiltà Católica.

"Há corrupção no Vaticano, mas eu estou em paz", disse.

O Sumo Pontífice foi questionado sobre a sua serenidade, a calma que aparenta sempre que sai em público, ao que respondeu com humor.

"Não, não tomo tranquilizantes! Eu vivo em paz, não sei explicar isso", grancejou Francisco. Porém advertiu, "nunca lavem as mãos dos problemas".

Esta conversa com os religiosos, da qual o diário Corriere della Sera publica esta quinta-feira uma pequena parte, o papa Francisco falou também do uso do cilício, instrumento que causa dor e que é usado para penitência, sem rejeitar o seu uso.

Quando entrei como noviço para os Jesuítas, deram-me o cilício. Está bem, mas atenção: não tem de me ajudar a mostrar que sou bom e forte. O verdadeiro ascetismo tem de tornar-me mais livre", disse.

Francisco abordou, ainda, a questão dos abusos sexuais na igreja, pedindo "tolerância zero" aos bispos. O Papa insiste que a pedofilia deve ser vista como uma "doença" que tem de ser detetada atempadamente - de forma a que algumas pessoas não sejam ordenadas - para evitar novos abusos.