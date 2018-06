Anthony Bourdain, o renomado chef que morreu aos 61 anos, passou três vezes por Portugal. Apaixonado por cozinha, o chef norte-americano não resistiu a experimentar alguns dos pratos mais típicos do país e a mostrá-los ao mundo nos seus programas.

A primeira visita aconteceu em 2009. Bourdain viajou até aos Açores onde experimentou o tradicional cozido das furnas e usou o programa "No Reservations" para o mostrar ao mundo.

Anthony Bourdain - No Reservations @ Azores (S05E04) from Azores Cruise Club on Vimeo.

Em 2012, Bourdain voltava a Portugal para gravar um episódio, desta vez sobre Lisboa, para o mesmo programa "No Reservations". Os Dead Combo, a fadista Carminho e o produtor Tozé Brito foram os anfitriões nesta visita do norte-americano a Lisboa.

Em junho do ano passado, o famoso conhecido chef norte-americano gravou mais um episódio do programa da CNN em Portugal. Bourdain esteve no Porto, onde experimentou as delícias da comida portuguesa e ainda teve direito a umas piadas picantes no mercado do Bulhão.

Anthony Bourdain morreu em França, aos 61 anos. O corpo do chef foi encontrado por um amigo, o chef francês Eric Ripert, no quarto de hotel em Paris onde Bourdain estava instalado. Ter-se-à suicidado.