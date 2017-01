Quatro mortos confirmados, três mulheres e um homem, com idades na ordem dos 20 anos, e 15 feridos transportados para o hospital é o balanço feito pelas equipas de socorro israelitas que acorreram à promenade de Armon Hanatziv, em Jerusalém, onde um camião abalroou várias pessoas.

O jornal Jerusalem Post atualizou o número de feridos, reportando haver quatro em condições muito críticas. As vítimas foram encaminhadas para hospitais nas imediações.

A polícia adiantou entretanto que o motorista do camião foi neutralizado no momento, tendo morrido baleado.

Entretanto, o condutor foi identificado como sendo Fadi Qunbar, de 28 anos, residente no bairro Jabal Mukaber em Jerusalém oriental. A polícia deteve já nove pessoas, incluindo cinco familiares do motorista do camião.

Suspeitas de terrorismo

A polícia considera tratar-se de um ataque deliberado, com motivações terroristas. O alvo do camionista seria um grupo de jovens soldados que estava no local, apanhado pelo camião quando descia de um autocarro.

Luba Samri, porta-voz da polícia, adiantou que o camião virou deliberadamente e acelerou para atingir esse grupo de soldados.

É um ataque terrorista", foi como uma porta-voz da polícia israelita se referiu ao incidente na Rádio Israel.

De acordo com essa agente da polícia, os corpos estavam "espalhados na rua", após terem sido atingidos pelo camião.

A mesma fonte refere que o condutor foi neutralizado. Imagens partilhadas na rede Twitter mostram o vidro do camião crivado de balas.

Pessoas debaixo do camião

Um dos paramédicos que estava no local confirma ao Jerusalem Post ter visto "o camião a atingir um grupo de jovens que saía de um autocarro em Armon Hanatziv".

Umas dez pessoas estavam deitadas no chão da rua. Algumas estavam presas debaixo do camião", referiu ainda.

Ao local, acorreram as equipas médicas que assistiram as vítimas e as transportaram para várias unidades hospitalares.

Condenação do ataque

O primeiro-ministro israelita esteve no local após o ataque. Segundo Benjamin Netanyahu, "todos os sinais mostram que era um apoiante do Estado Islâmico", disse referindo-se ao motorista do camião.

Sabemos que há uma sequência de ataques terroristas e é muito possível que haja uma ligação entre eles, desde França, Berlim e agora Jerusalém", afirmou Netanyahu.

Minutos após o camião ter abalroado as pessoas, o presidente da câmara de Jerusalém veio a público condenar o que considerou ser um ataque terrorista.

Para nossa consternação, não há limite para a crueldade dos terroristas que estão dispostos a usar qualquer meio possível para assassinar judeus e danificar a rotina de vida da capital de Israel", sustentou Nir Barkat.

O líder camarário da cidade aproveitou também para pedir união aos israelitas no combate às ameaças.