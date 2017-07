Parte de um prédio com cinco andares caiu na manhã desta sexta-feira, perto da cidade italiana de Nápoles, no sul do país, e as autoridades estão à procura de eventuais pessoas soterradas nos escombros.

Segundo as autoridades, citadas pela agência de notícias italiana ANSA, duas famílias estão desaparecidas: trata-se de sete pessoas, incluindo duas crianças.

A derrocada deu-se na localidade à beira-mar de Torre Annunziata, a cerca de quatro quilómetros da zona arqueológica de Pompeii.

A ANSA citou testemunhas que disseram que não houve nenhuma explosão antes da queda do prédio, mas que um comboio tinha passado nas imediações em carris adjacentes.