Um incêndio deflagrou este sábado na Trump Tower, o edifício de luxo que é sede da empresa e residência privada de Donald Trump, em Nova Iorque.

As chamas fizeram um ferido grave, segundo os bombeiros de Nova Iorque, citados pela Associated Press.

O fogo deflagrou no 50.º andar, pouco antes das 18:00 (hora local).

Nas redes sociais, utilizadores partilharam imagens do incêndio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se em Washington, mas já reagiu à notícia, dando conta de que o incêndio está confinado e que os bombeiros fizeram "um ótimo trabalho".

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018