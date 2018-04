A defesa do ex-presidente brasileiro entregou um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, avança a imprensa brasileira.

Os advogados de Lula da Silva argumentam que ainda vão apresentar outros recursos e que, então, a pena não pode começar a ser cumprida.

Este pedido pretende evitar que Lula seja preso ainda esta sexta-feira. Recorde-se que o juiz Sérgio Moro lhe deu até às 21:00 (hora de Lisboa) para se entregar na Polícia Federal de Curitiba.

Entretanto, o ex-presidente continua no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Segundo a imprensa brasileira, dormiu cerca de cinco horas depois de ter recebido várias visitas.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil.

Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.