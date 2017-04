O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio,Walid al Moualem, afirmou que o Exército não usou nem usará armas químicas contra os seus cidadãos ou "contra terroristas", avança a Reuters.

O governo sírio apresentou, esta quinta-feira, condições para a possibilidade de um inquérito internacional ao alegado ataque de terça-feira, dizendo que este não deve ser "politizado" e deve começar ser trabalhado desde Damasco. Até porque, segundo o ministro, a experiência anterior de inquéritos internacionais "não é encorajadora"-

Walid al Moualem acrescentou ainda que governo apenas consideraria a hipótese de um inquérito se as suas preocupações fossem asseguradas.

Mais de 80 pessoas morreram e perto de duas centenas ficaram feridas no ataque. Cerca de 60 feridos foram levados para a Turquia para serem tratados e três deles morreram, segundo as autoridades turcas.

"É um crime monstruoso"

O Kremlin falou, esta quinta-feira, sobre o ataque químico da Síria, classificando-o como um "crime monstruoso". No entanto, o porta-voz oficial alertou que as conclusões de Washington sobre o incidente não são baseadas em dados objetivos.

Foi um crime perigoso e monstruoso, mas será incorreto colocar rótulos (para identificar os responsáveis", afirmou Dmitry Peskov em conferência de imprensa.

Afirmando que o uso de armas químicas é "inaceitável", Peskov lembrou o exército sírio que é preciso garantir que tais armas não caíam nas mãos de terroristas.

O porta-voz do Kremlin disse ainda que as provas sobre o incidente fornecidas pelos "Capacetes Brancos" não podem ser consideradas fiáveis, acrescentando que a Rússia "não concorda com essas conclusões".

Imediatamente depois da tragédia ninguém teve acesso a esta região... qualquer dado que o lado dos EUA ou colegas de outros países possam ter tido acesso podem não ter sido baseados em factos objetivos".

No entanto, este desacordo não deverá ter influência nas ligações entre a Rússia e os EUA, acrescentou