Uma nova explosão foi ouvida, esta quinta-feira, no bairro residencial onde durante a manhã foram encontrados explosivos, avança a Interfax. No entanto, tratou-se apenas do desabamento de um edifício na sequência de trabalhos de construção, garantiu o chefe do distrito, Konstantin Serov.

Ninguém ficou ferido nesta explosão, mas um carro ficou danificado pela queda de destroços.

Anteriormente tinha sido reportado que se tratava de uma explosão num edifício de 16 andares, mas essa informação não se confirmou.

Esta quinta-feira de manhã, a polícia russa desativou um artefacto explosivo num apartamento em São Petersburgo, na Rússia, onde viviam os presumíveis cúmplices do "terrorista suicida" que na segunda-feira matou 14 pessoas no metro da cidade.

Fontes dos serviços de segurança russos informaram a Reuters que os explosivos encontrados esta quinta-feira são semelhantes à bomba não ativada que foi encontrada após o ataque.

De acordo com a Interfax, que cita fontes das autoridades, três pessoas foram detidas e está a ser investigada a sua ligação com Dzhalílov.

O Comité de Instrução da Rússia, autoridade que investiga o atentado, anunciou a detenção de várias pessoas que tiveram contacto com Akbarzhon Dzhalílov, o presumível autor do atentado no metro de São Petersburgo.

O engenho explosivo foi encontrado três dias depois da explosão no metro de São Petersburgo que fez 14 mortos. No dia desse atentado terrorista, as autoridades desativaram também um engenho explosivo improvisado numa estação de metro.