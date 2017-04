O movimento islamita palestiniano Hamas executou três palestinianos na Faixa de Gaza que tinham sido condenados por traição e por colaborarem com Israel, de acordo com fontes oficiais.

Responsáveis do Ministério do Interior do Hamas naquela faixa territorial confirmaram a morte dos três acusados, num edifício de segurança do grupo a oeste de Gaza capital.

Os três homens tinham sido condenados à morte em fevereiro passado por um tribunal militar controlado pelo Hamas.

Uma fonte da justiça militar de Gaza explicou à agência de notícias espanhola EFE que os seis acusados foram condenados por traição depois de terem dado informações sobre milicianos palestinianos, alguns dos quais morreram.

Segundo a mesma fonte, que falou sob anonimato, "outros sete prisioneiros, entre eles a esposa de um dos sentenciados à morte, foram condenados por colaboração com a ocupação (Israel) a trabalhos forçados e a penas de prisão por diferentes períodos de tempo".

De acordo com a lei básica palestiniana, as sentenças de pena capital só podem ser executadas com a aprovação do presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abas, que ainda não ratificou nenhuma.

O Hamas já levou a cabo anteriormente execuções em Gaza sem a aprovação de Abas.