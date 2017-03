Joselin Linder, uma mulher de 42 anos, de Brooklyn, Estados Unidos, é portadora do que é conhecido como o “gene órfão”. Este é um defeito genético raro e pode ter consequências fatais. Apenas 14 pessoas nasceram com este gene e cinco já morreram. Todos são membros da família desta mulher.

Joselin Linder escreveu um livro, intitulado “The Family Gene”, que será publicado em meados de março, onde conta como é viver com esta doença.

“Há dias em que tenho que forçar os meus medos para sair da cama. E há outros em que sei que estar perto da morte me lembra o quanto amo a vida”, conta Joselin, numa entrevista exclusiva ao New York Post.

"Sou uma bomba-relógio. Estar ciente deste facto faz-me sentir que estou a assistir a um passeio de carro, ao lado de um edifício, em câmara lenta: 'Eu deveria ser capaz de parar com isto', penso eu, 'mas como?'".

Joselin teve conhecimento da doença, através do pai. O pai de Linder começou a ter problemas de saúde, mas ninguém lhe conseguia diagnosticar a causa, até que lhe foi detetado um defeito genético, que afetava a veia porta hepática. Os portadores desta doença não conseguem digerir as proteínas e, à medida que a situação piora, morrem de fome.

O pai de Joselin Linder morreu aos 49 anos. A autópsia revelou que, depois de anos a acumular linfa com gordura, os seus órgãos tinham acabado por se fundir uns com os outros.

Um ano mais tarde, Linder e a irmã, Hillary, decidiram fazer o exame para saberem se eram portadoras da mesma doença. O exame deu positivo para as duas.

Um dos sintomas da doença é o inchaço do corpo. Joselin Linder conta que, por exemplo, no dia do casamento, não conseguiu usar os sapatos que tinha escolhido, devido ao inchaço dos pés. Depois do casamento, foi submetida a uma cirurgia para que a veia bloqueada fosse reaberta, mas o procedimento falhou. Assim, a doença continua a representar um risco para a saúde de Joselin no futuro.

Entretanto, a irmã de Joselin, Hillary, teve dois filhos, que não são portadores da doença, através de fertilização in vitro. Por outro Lado, Joselin não pode engravidar, devido ao inchaço provocado pela doença. Atualmente vive em Brooklyn com o marido, Aaron, e os seus dois cães.

Christine Seidman, uma investigadora de Genética da Universidade de Harvard, está agora à procura de uma cura para esta doença e acredita que esta pode ser descoberta antes de Joselin Linder morrer.