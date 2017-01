Pelo menos 33 prisioneiros morreram na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, no Brasil, na madrugada desta sexta-feira. A notícia foi avançada pelo governo do estado do Roraima à Reuters.

Segundo o portal de notícias G1, que cita uma nota da Secretaria de Justiça e Cidadania, o Batalhão de Operações Especiais e a Polícia Militar estão no local e vedaram as entradas na prisão esta manhã.

A Secretaria terá ainda informado que a situação está sob controle.

Há cinco dias, 56 presos foram mortos durante um motim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, o pior nas últimas duas décadas.

Na terça-feira, o Amazonas já tinha emitido um alerta para Roraima com o intuito de avisar sobre possíveis confrontos entre presos nas unidades do estado