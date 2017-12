Uma colisão de um comboio de passageiros com um comboio de mercadorias fez pelos menos 50 feridos. O acidente aconteceu perto da estação de Meerbusch, a poucos quilómetros de Düsseldorf, na Alemanha, avança a AFP que cita a polícia federal alemã.

No local estão já vários meios de emergência. Segundo o corpo de bombeiros de Meerusch, dentro do comboio devem estar cerca de 150 pessoas e "cinco delas estão correntemente feridas".

No entanto, os meios de socorro ainda não conseguiram aceder ao interior do comboio de passageiros por causa de um corte de energia no local.

No Twiter, os bombeiros partilharam várias imagens do local do acidente onde é possível ver que o comboio de passageiros saiu dos carris.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 de dezembro de 2017

"De momento, a situação parece calma apesar das circunstâncias. O corpo de bombeiros está em contacto com as pessoas que se encontram dentro do comboio", pode ler-se na legenda.