Um grupo de apoiantes do presidente Nicolás Maduro invadiu, esta quarta-feira, o parlamento da Venezuela, ferindo vários deputados e jornalistas, noticiam as agências Reuters e AFP.

O incidente aconteceu no momento em que os deputados do parlamento, único órgão maioritariamente controlado pela oposição a Maduro, celebravam uma sessão especial relativa ao dia da independência.

Dip.@ArmandoArmas y funcionarios de seguridad AN resultan heridos durante hechos violentos en el interior del Palacio Federal Legislativo. pic.twitter.com/6rM00261gX — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 5 de julho de 2017

Urgente!! Grupos paramilitares entran a la AN! Diputados heridos! En las fotos @ArmandoArmas pic.twitter.com/uBFxLUaGE1 — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 5 de julho de 2017

Alertamos a la Comunidad Internacional de la agresión a los diputados, golpeados por paramilitares de Maduro dentro del Poder Legislativo. pic.twitter.com/BwQkfLkGRd — Lilian Tintori (@liliantintori) 5 de julho de 2017

Terrorismo de Estado en Venezuela: la dictadura de Maduro ataca el Poder Legislativo. Agreden a diputados demócratas dentro del Parlamento. pic.twitter.com/NVRZZQiqUC — Lilian Tintori (@liliantintori) 5 de julho de 2017

Diputado Americo De Grazia se lo llevan gravemente Herido.Diputados seguimos en Palacio @AsambleaVE secuestrados, continuan detonaciones pic.twitter.com/4uvpW59oeE — Dip.Laidy Gomez (@laidygomezf) 5 de julho de 2017

Repórteres ao serviço da AFP descreveram o momento da invasão com dezenas de pessoas armadas com bastões e vestidas de vermelho, a cor do partido do presidente venezuelano, a entrarem no complexo parlamentar.

Os mesmos repórteres indicam que foram ouvidas pequenas explosões causadas por petardos atirados contra o edifício do Parlamento.

#5Jul - Esto es la dictadura: unos pocos llenos de odio y violencia. Así actúan, porque están perdidos y no tienen la razón! Seguimos! pic.twitter.com/COrl799fEx — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) 5 de julho de 2017

O grupo de manifestantes estava concentrado diante do edifício do parlamento em protesto contra a oposição a Nicolás Maduro, maioritária no órgão legislativo desde o início de 2016. A invasão dos jardins deu-se durante um intervalo na sessão. A confusão foi generalizada.

Asi fue como grupos armados,por este régimen terrorista y criminal asaltaron el Palacio Legislativo, les juro q vamos a seguir en esta lucha pic.twitter.com/7c4tqC3C6g — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 5 de julho de 2017

Estos son los rastros de violencia que grupos paramilitares armados dejaron en la AN. #AsaltoDelGobALaAN pic.twitter.com/d9gC2kEtnP — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 5 de julho de 2017

O Governo tem recorrido sempre à violência”, acusou Stalin Gonzalez, deputado oposicionista citado pela AFP.

“Continuaremos a enfrentar estes selvagens”, garantiu Simon Calzadilla, outro deputado da oposição a Maduro.

Um dos deputados que ficou ferido no incidente, Armando Armas, apela à resistência e diz que o poder da ditadura nada pode contra um povo decidido a reconquistar a liberdade.

Por mais que nos agridam, não vamos abandonar esta luta", afirmou o parlamentar na conta pessoal no Twitter.

Por más que nos agredan, NO vamos a abandonar esta lucha. FUERZA ANZOÁEGUI, FUERZA VENEZUELA ¡RESISTENCIA! pic.twitter.com/cul6xF3TbJ — Armando Armas (@ArmandoArmas) 5 de julho de 2017

#5Jul El ataque de la dictadura no podrá contra un pueblo decidido a reconquistar la LIBERTAD! ¡RESISTENCIA! pic.twitter.com/s31N9Bi9TX — Armando Armas (@ArmandoArmas) 5 de julho de 2017

Hoy la dictadura intentó tomar la soberanía popular. AQUÍ seguimos y seguiremos. NO podrán con este pueblo que grita LIBERTAD! pic.twitter.com/oBLfbtIyVn — Armando Armas (@ArmandoArmas) 5 de julho de 2017

VIDEO Fuimos ELECTOS para defender al PAÍS. Hoy #5Jul la barbarie se quiere imponer a la CIVILIDAD ¡ABAJO LA DICTADURA! pic.twitter.com/pDZwekiQqc — Armando Armas (@ArmandoArmas) 5 de julho de 2017

O ataque ao parlamento foi precedido por uma visita do vice-presidente da Venezuela. Em conjunto com vários membros do governo, e apoiantes, Tarek El Aissami entrou no edifício para realizar um ato no salão Elíptico, onde está a ata da Independência da Venezuela.

Estamos nas instalações de um poder do Estado, sequestrado pela mesma oligarquia que traiu a [Simón] Bolívar", disse o vice-presidente, num discurso em que defendeu a convocatória a uma Assembleia Constituinte feita por Nicolás Maduro.

Tarek El Aissami avisou que Maduro não se renderá, nem cederá em no propósito de levar adiante a Assembleia Nacional Constituinte, refere a AFP.

Aqui está um presidente digno que nunca se renderá, nem permitirá que a Venezuela seja colónia de qualquer potência estrangeira", declarou.

A visita de El Aissami foi feita sem informação prévia à mesa da Assembleia Nacional, onde a oposição está em maioritária.

À saída as portas do parlamento ficaram abertas permitindo a entrada dos "coletivos", denominação pela qual são conhecidos os grupos de civis armados afetos ao regime, que lançaram engenhos explosivos e ameaçando sequestrar os deputados.

A Venezuela encontra-se mergulhada numa grave crise política que opõe o presidente do país, Nicolas Maduro, ao parlamento, dominado pela oposição.

Os protestos, de que já resultaram 86 mortos em três meses, intensificaram-se no princípio de abril, com a oposição a convocar manifestações para exigir a destituição de magistrados do Supremo Tribunal.

As manifestações, das quais muitas resvalaram em violentos confrontos, agravaram-se com o anúncio, no início de maio, do arranque do processo de criação de uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição, como a única forma de garantir a paz. A oposição considerou esta decisão um golpe de Estado e uma forma de Maduro conseguir perpetuar-se no poder.

A eleição da Assembleia Constituinte está marcada para 30 de julho.