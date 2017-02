Pelo menos 14 pessoas morreram devido a uma avalanche que soterrou cinco casas após forte queda de neve no norte do Paquistão, segundo a polícia local em declarações à Rádio Paquistão.

Nizamud Shah, comandante da força de Chitral Scouts, explicou que a avalanche atingiu a cidade de Chitral no sábado à noite. As equipas de resgate recuperaram 14 corpos e continuam à procura de sobreviventes.

Shah afirmou ainda que várias pessoas estão ainda desaparecidas e que a maior parte de Chitral está coberta por neve.

O primeiro-ministro, Nawaz Sharif, já expressou as suas condolências pelas vítimas deste incidente e afirmou que todos os meios de socorro se devem dirigir para o local para ajudar.

Sharif designou ainda que o comando das operações está entregue à Autoridade Nacional de Gestão de Desastres para arranjar todo o suporte médico necessário, assim como comida e abrigo para os sobreviventes.

As avalanches são comuns no norte do Paquistão, onde estão localizados os maiores glaciares do país, que são a principal fonte de água à superfície para uso agrícola, industrial e doméstico.